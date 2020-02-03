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سر "البدلة الصفراء" التي استقبلت بها وزيرة الصحة العائدين من الصين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:32 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن سر لون "البدلة الصفراء" التي ارتدتها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والفريق الطبي، صباح اليوم الاثنين، أثناء استقبال المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية بمطار العلمين.

وقال المصدر في تصريح خاص إلى "الفجر"، إن اللون الأصفر له كود خاص يتبع منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أنها بدلة طبية تحمي مرتديها من الإصابة بالفيروسات أو الأمراض المعدية أثناء التعامل مع مثل هذه الحالات.

وأضاف المصدر، أن البدل الطبية لا يتم تصنيعها في مصر بل نقوم باستيرادها من الخارج، منوهًا أن الأطباء في الصين وعدة دول يرتدون مثلها بألوان أخرى مختلفة للتعامل مع الحالات المصابة.

وتابعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، وصول المصريين الوافدين من الصين بمطار العلمين، للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة حسب اللوائح الصحية الدولية وإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وأكدت الوزيرة للعائدين، أن الدولة قادرة على حماية أبنائها وتوفير سبل الرعاية الطبية لهم، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لمنع دخول أي أمراض وبائية أو معدية لمصر.
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الكلمات المفتاحية

ووهان هالة زايد كورونا المصريين العائدين الصين البدلة الصفراء

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