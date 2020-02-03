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التحقيقات تكشف تفاصيل استغلال شابين لطفلين والتعدى عليهما جنسيا بالعجوزة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:11 م
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ارشيفية
ارشيفية
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة استغلال طفلين في عقدهم الأول في العمر، على يد شابين وهم "إسلام" و"خالد" في عقدهم الثاني من العمر، أنه بسؤال المتهمين أكدا أنهما كانا يستغلان الطفلين لهروبهم دائما من أهاليهم، نتيجة الفقر.

وأفادت التحقيقات، أنهم قاموا باستغلالهم في التسول بالاضافة لمسح العربات مقابل مبالغة مالية ثم يأخذوا المبالغ ويعطوا لهم نصيب قليل، ولصغر سنهم استغلا الشابين تواجدهم دائما بالشارع وتم التعدي عليهم جنسيا بشكل مستمر، وذلك مقابل عملهم معهما واعطائهم نقودا لسداد احتياجتهم.

وأمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، في وقت سابق، عرض الطفلين وهم "إسلام وخالد" يبلغ أعمارهما من ١٠ إلى ١٣ عاما، بعد تعرضهم للاعتداء الجنسي على يد شابين في عقدهم الثاني من العمر، لبيان من تعرضهما للاعتداء الجنسي من عدمه، وكتابة تقرير واف عن الواقعة.

بداية الواقعة، كانت بورود بلاغ من نجده الطفل، يفيد باستغلال طفلين يبلغ أعمارهم من ١٠ إلى ١٣ عامًا، للسرقة والتسول بمنطقة العجوزة، وتعرضهم للاعتداء الجنسي.

وبإعداد الإجراءات اللازمة، والتوصل لهوية المتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

نيابة العجوزة طفلين المتهمين التسول

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