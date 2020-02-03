رابط شغال.. نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020 المُعلنة في المحافظات حتى الآن





نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020 المُعلنة في المحافظات حتى الآن يطرحها موقع صباح مصر في هذا المقال، حتى يتسنى للطلاب الدخول عبر موقعنا والإستعلام عن نتيجته من خلال رابط المحافظة التي يقيم بها، وذلك حرصاً من موقعنا على توفير كل ما يشغل طالب 3 اعدادي ويبحث عنه.





رابط شغال.. نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020 المُعلنة في المحافظات حتى الآن





وكانت نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2020 ظهرت في العديد من محافظات الجمهورية، وذلك منذ الأسبوع الماضي وحتى اليوم، وبدأت نتائج الشهادة الاعدادية بالظهور من محافظة كفر الشيخ، ثم تلتها مباشرةً محافظة مطروح، ثم محافظتي الأسكندرية والجيزة.









وتبعتها محافظات؛ أسوان، الأقصر، المنوفية، القليوبية، الغربية، البحيرة، الإسماعيلية، بور سعيد، وذلك عقب انتهاء تصحيح أوراق إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2020، ومراجعة درجات الطلاب بكل دقة وتحري من قبل الكنترولات الرئيسية، ثم عرض النتائج على محافظي الأقاليم لاعتمادها بحضور وكلاء مديرية التربية والتعليم للمحافظات المختلفة، ثم إعلانها للطلاب عبر روابط البوابات الإلكترونية التابعة لكل إدارة تعليمية.





يشار إلى أن طلاب الصف الثالث الاعدادي خضعوا لأداء امتحانات الترم الأول من العام الدراسي الجاري 2020، في الفترة من 11 إلى 23 يناير الماضي، ومنذ انتهاء امتحانات نصف العام وبدأت الكنترولات في عملية تصحيح ورصد ومراجعة درجات امتحانات الشهادة الاعدادية، وذلك استعداداً لطرحها للطلاب عبر روابط الاستعلام الإلكترونية الخاصة بكل محافظة، وظهر بالفعل النتيجة في عدة محافظات حتى الآن، وتعمل باقي المحافظات على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة لطرح النتائج قبل دخول الدراسة وعودة المدارس الترم الثاني.

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020 المُعلنة في المحافظات حتى الآن







