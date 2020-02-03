ولي العهد السعودي يجتمع برئيس وزراء اليونان ويستعرض أوجه العلاقات الثنائية





اجتمع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، مساء اليوم الإثنني، مع رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض).





ودار خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".





وحضر الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ ، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة بالمملكة خالد الحميدان .





وحضر من الجانب اليوناني، وزير التنمية والاستثمار سبيريدون أدونيس جورجياذيس ، ونائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجكوجيانيس ، ومستشار الأمن القومي الفريق ألكساندروس دياكوبولوس ، وعدد من المسؤولين.





وعقد ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت سابق من اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء جمهورية اليونان، وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.



