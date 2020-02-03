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تجديد حبس خالد داوود بتهمة التحريض على العنف

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:56 م
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ارشيفية
ارشيفية
طارق حافظ
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قررت النيابة العامة، مساء اليوم الإثنين، تجديد حبس الكاتب الصحفي خالد داوود، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وأخرين لإتهامهم بمشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.

وذكرت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن "داوود" وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي.

واستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.
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الكلمات المفتاحية

خالد داوود حبس جماعة الإخوان النيابة العامة

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