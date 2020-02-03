هيثم شاكر يدخل السباق الرمضاني بدور رومانسي اجتماعي

هيثم شاكر يدخل السباق الرمضاني لأول مرة في بطولة مطلقة بمسلسل "حب عمري" الذي يعد أولى بطولاته في الدراما التلفزيونية، وهو من تأليف فداس الشندويلي ،وإخراج عبدالعزيز حشاد، يشارك النجم هيثم شاكر في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن (سامح الصريطي، سهر الصايغ، منه فضالي، ميدو عادل، محمد مهران، حنان سليمان، محمد سليمان، أماني كمال، احمد كراره... وعدد من الوجوه الشابة)

"حب عمري" مسلسل اجتماعي رومانسي يتناول فترات زمنية هامة في مصر، فهو يعد عودة لزمن الأعمال الدرامية الرومانسية التي تفتقدها الأعمال المصرية مؤخرا، والتي كانت السبب في اهتمام الكثيرين بالدراما التركية.





يذكر ان النجم هيثم شاكر قد عاد للدراما التليفزيونية مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من مشاركته في مسلسل "أرض جو" للفنانة غادة عبد الرازق في عام ٢٠١٧ والذي جسد فيه شخصية "شريف إمام" التي نجح في تجسيدها ونالت إعجاب الجماهير، ويذكر أيضا انه جاري البحث عن النجمة التي سوف تشاركه أول بطولة سينمائية مطلقة له.



