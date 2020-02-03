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حميات المنيا تحتجز مهندس صيني تحسبًا لإصابته بفيروس كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:11 م
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أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي
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احتجزت مستشفي حميات المنيا، مهندسًا صينيًا يعمل بأحد المصانع، كإجراء إحترازي تحسبًا لإصابته بفيروس "كورونا"، خاصة وأنه كان متواجد بالصين قبل فترة قليلة، وجرى سحب عينة منه وبعد تحليلها في المعامل المختصة، تبين إنها سلبية وأنه لا يحمل الفيروس.

وقال شهود عيان كانوا متواجدين بالمستشفى أثناء دخول الحالة مساء أمس الأحد، إن مواطن صيني يدعي "ل ز"، لا يعاني من أي أعراض ظاهرية، كان متواجدًا بقسم العزل بداخل الحميات، وتم التصريح بخروجه لسلبية العينة وعدم حمله للفيروس.
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