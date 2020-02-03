أسوان يهزم الإسماعيلي ويواصل صحوته.. والمقاولون يخسر من إنبي بالدوري

حقق نادي أسوان فوزا ثمينا على نظيره أسوان بنتيجة هدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين ، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مباراة المقاولون العرب مع إنبي لصالح الأخير.





والفوز هو الثاني على التوالي لأسوان، بعد تفوقه على حرس الحدود بنفس النتيجة، ليصعد للمركز 12 برصيد 15 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الخطر.





وتعرض الإسماعيلي لأول هزيمة في الدوري منذ نحو شهر ليتوقف رصيده عند 21 نقطة بالمركز السابع.





واحتاج أسوان إلى خمس دقائق بعد انطلاق اللقاء ليتقدم عبر فادي فريد عندما استقبل تمريرة طويلة وسدد من فوق الحارس محمد فوزي.





وتعادل الوافد الجديد التونسي فخر الدين بن يوسف من متابعة لتسديدة ارتدت من الحارس مسعد عوض قبل مرور ساعة، ليسجل هدفه الثاني على التوالي مع الإسماعيلي.





لكن أسوان استعاد تقدمه بعد عشر دقائق من ركلة جزاء نفذها محمد عبد المجيد وتبددت آمال الإسماعيلي في التعادل بطرد المدافع محمد هاشم قبل ست دقائق على النهاية.





أما مباراة المقاولون العرب وإنبي فقد شهدت تقدم الفريق البترولي بهدفين عن طريق محمود قاعود ومحمد شريف في الدقيقتين 29 و64 ، أما هدف ذئاب الجبل الوحيد فقد جاء بتوقيع سيف الدين الجزيري من ركلة جزاء في الدقيقة 75.























