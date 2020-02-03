الطبيبة لم تكن على دراية بكيفية التعامل.. "الفجـر" تحاور أول حالة اشتباه بفيروس كورونا في مصر

مازال الخطر يحيط بالجميع، ووسط تخوفات بانتقال عدوى فيروس كورونا لمصر، واحتياطات وزارة الصحة والمواطنين، يظل الخطر موجودًا ومحتملًا، مع تزايد أعداد المصابين بالفيروس حول العالم بشكل جنوني.



صباح اليوم، ظهرت أول الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، لشخص عائد من الصين، إلا أنه تم احتجازه داخل مستشفى حميات حلوان، لحين الاطمئنان على صحته.



حاورت "الفجـر" سيف أحمد (22 عام) المترجم والمرشد السياحي العائد من الصين، للتأكد من صحة ما تم تداوله.



