في ذكرى وفاتها الـ45.. أكاديمية الفنون تحتفي بكوكب الشرق أم كلثوم

تحتفي أكاديمية الفنون، بالذكرى الـ45 على وفاة كوكب الشرق أم كلثوم، التي ألهبت قلوب الجماهير بحبها.



ويقيم المعهد العالي للنقد الفني ندوة بعنوان "إبداعات كوكب الشرق أم كلثوم"، وذلك في قاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون.



تقام الندوة في يوم الثلاثاء الموافق 11 من الشهر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً.



يدير ندوة "إبداعات كوكب الشرق أم كلثوم" الأستاذ الدكتور زين نصار، الناقد الموسيقي، والأستاذ الدكتور وليد شوشة، وكيل المعهد العالي للنقد الفني، والمخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، وذلك بحضور الكاتب الصحفي ورئيس تحرير مجلة الكواكب الأسبق أشرف غريب.