Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد خطفهم عريس.. جنايات نجع حمادي تقضي ببراءة 6 متهمين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:37 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
Advertisements
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وأمانة سر أبو المعارف عبدالشافي، رمحمد وزيري وأسامة الأمير، بالبراءة للمتهمين بخطف عريس في نجع حمادي.

تعود أحداث القضية إلى 21 أغسطس 2019، عندما وجهت النيابة العامة لـ 6 متهمين، تهمة خطف رفيع. ج. ا، والتعدي عليه بالضرب، وتمكن المجني عليه من الفرار هربًا منهم.

وكشفت تحريات المباحث أن المجني عليه كان عائدًا مع فتاة من مستشفى نجع حمادي العام، برفقة خطيبته، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للزواج، فاعترضته طليقته التي كان قد عقد قرانه عليها وطلقها قبل أن يدخل بها، ومعها والدتها و4 آخرين، واقتادوه عنوة إلى مركز دشنا لإجباره على اتمام زواجه وتوقيع إيصالات أمانة، وتم تحريره من قبل الشرطة بعد الوصول إلى مكان احتجازه وضبط المتهمين.

وأوضحت التحريات أن سائق السيارة الذي تم اختطافه بها لم يكن على دراية بعملية الخطف، وأن باقي المتهمين استعانت بهم السيدة للوقوف بجانبها لاتمام زواج المجني عليها من نجلها وعدم زواجه من أخرى.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 17114 لسنة 2019 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 1012 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي برأت جميع المتهمين في الواقعة، بعد تنازل المجني عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر عريس جنايات المنيا اخبار

أخبار تهمك

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة تؤرق الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 19 ساعة

ظهرت الأن | نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات (الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد).. وهذه روابط الاستعلام عنها

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. إكرامي يكشف مفاجأة بشأن قرار نجله بالرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

خناقة في تدريبات برشلونة

منذ ساعة

سب وقذف وتهديد.. "الفجر" يكشف ما جاء في تقرير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بشرى سارة من السيسي بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011

منذ نصف ساعة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

أخر تطورات إصابة أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 10 ساعة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ يوم

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

موضوعات متعلقة

إحالة أوراق 8 للمفتي قتلوا عامل وزوجته لرفضهم زواج ابنتهما من عائلة أخرى بقنا

جنايات نجع حمادي تقضي بالإعدام شنقًا لـ 8 متهمين قتلوا عامل وزوجته لتزويجه ابنته لفرد من عائلة أخرى

"المؤبد" لـ 6 متهمين بقتل مواطن وإصابة 5 آخرين في قنا

اختلفوا على "مطب صناعي".. المؤبد لـ4 متهمين بقتل 3 أشخاص في قنا

جنايات نجع حمادي تحيل أوراق عامل قتل 3 شباب إلى المفتي

إحالة أوراق عاملين إلى المفتي في قنا.. "الثأر قضى عليهما"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 م

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

بشرى سارة من السيسي بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011

06:49 م

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

03:41 م

خاص.. إكرامي يكشف مفاجأة بشأن قرار نجله بالرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status