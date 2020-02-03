بعد خطفهم عريس.. جنايات نجع حمادي تقضي ببراءة 6 متهمين

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وأمانة سر أبو المعارف عبدالشافي، رمحمد وزيري وأسامة الأمير، بالبراءة للمتهمين بخطف عريس في نجع حمادي.



تعود أحداث القضية إلى 21 أغسطس 2019، عندما وجهت النيابة العامة لـ 6 متهمين، تهمة خطف رفيع. ج. ا، والتعدي عليه بالضرب، وتمكن المجني عليه من الفرار هربًا منهم.



وكشفت تحريات المباحث أن المجني عليه كان عائدًا مع فتاة من مستشفى نجع حمادي العام، برفقة خطيبته، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للزواج، فاعترضته طليقته التي كان قد عقد قرانه عليها وطلقها قبل أن يدخل بها، ومعها والدتها و4 آخرين، واقتادوه عنوة إلى مركز دشنا لإجباره على اتمام زواجه وتوقيع إيصالات أمانة، وتم تحريره من قبل الشرطة بعد الوصول إلى مكان احتجازه وضبط المتهمين.



وأوضحت التحريات أن سائق السيارة الذي تم اختطافه بها لم يكن على دراية بعملية الخطف، وأن باقي المتهمين استعانت بهم السيدة للوقوف بجانبها لاتمام زواج المجني عليها من نجلها وعدم زواجه من أخرى.



تم إحالة القضية التي حملت رقم 17114 لسنة 2019 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 1012 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي برأت جميع المتهمين في الواقعة، بعد تنازل المجني عليه.