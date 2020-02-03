حسن شاكوش في أزمة أمام القضاء والسبب أغنية محمد حماقي "حاجة مستخبية"



وعبر عن ذالك من خلال نشر بوست على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا" أنا مكمل في القضية ومش هتنازل عنها الا باعتذار وباعتراف رسمي ان لحن بنت الجيران هو لحن حاجه مستخبية لان بالطريق هدى هتكون إعادة نشر زي ما اتترجمت لتركي واتغنت باللغة التركية لكن غير كده هعتبرها مسروقة".



وكشف مدين عن أنه تقدم بشكوى رسمية لنقابة المهن الموسيقية، ووكلف المحامي الخاص به باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحقوق الأدبية في لحن المهرجان وهو نفس لحن أغنية "حاجة مستخبية" الذي قدمها مع الفنان محمد حماقي منذ 8 أعوام وحققت نجاحات كبيرة.



في سياق متصل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمطربة "أمل إبراهيم"، وهي تغني "حاجة مستخبية" ومهرجان "بنت الجيران" لحسن شاكوش وأظهرت من خلاله سرقة اللحن مع تغير الكلمات.



يذكر أن مهرجان "بنت الجيران"، تم طرحه في آخر العام الماضي وحققت نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، وحصدت على 62 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.



أكد محمد مدين، ملحن أغنية "حاجة مستخبيه" أنه يحل الخلاف بينه وبين صناع مهرجان بنت الجيران، وأنه سلك طريق الإجرائات القانونية للحفاظ على حقوقه.