Advertisements
Advertisements
Advertisements

حسن شاكوش في أزمة أمام القضاء والسبب أغنية محمد حماقي "حاجة مستخبية"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:51 م
Advertisements
شاكوش وحماقي
شاكوش وحماقي
مصطفى فكيه
Advertisements
أكد محمد مدين، ملحن أغنية "حاجة مستخبيه" أنه يحل الخلاف بينه وبين صناع مهرجان بنت الجيران، وأنه سلك طريق الإجرائات القانونية للحفاظ على حقوقه.

وعبر عن ذالك من خلال نشر بوست على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا" أنا مكمل في القضية ومش هتنازل عنها الا باعتذار وباعتراف رسمي ان لحن بنت الجيران هو لحن حاجه مستخبية لان بالطريق هدى هتكون إعادة نشر زي ما اتترجمت لتركي واتغنت باللغة التركية لكن غير كده هعتبرها مسروقة".

وكشف مدين عن أنه تقدم بشكوى رسمية لنقابة المهن الموسيقية، ووكلف المحامي الخاص به باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحقوق الأدبية في لحن المهرجان وهو نفس لحن أغنية "حاجة مستخبية" الذي قدمها مع الفنان محمد حماقي منذ 8 أعوام وحققت نجاحات كبيرة.

في سياق متصل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمطربة "أمل إبراهيم"، وهي تغني "حاجة مستخبية" ومهرجان "بنت الجيران" لحسن شاكوش وأظهرت من خلاله سرقة اللحن مع تغير الكلمات.

يذكر أن مهرجان "بنت الجيران"، تم طرحه في آخر العام الماضي وحققت نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، وحصدت على 62 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.
حسن شاكوش في أزمة أمام القضاء والسبب أغنية محمد حماقي "حاجة مستخبية"
حسن شاكوش في أزمة أمام القضاء والسبب أغنية محمد حماقي "حاجة مستخبية"
حسن شاكوش في أزمة أمام القضاء والسبب أغنية محمد حماقي "حاجة مستخبية"
حسن شاكوش في أزمة أمام القضاء والسبب أغنية محمد حماقي "حاجة مستخبية"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدين سرقة بنت الجيران حسن شاكوش حاجه مستخبيه

أخبار تهمك

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 6 ساعات

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 17 ساعة

جوارديولا مهدد بالإقالة قبل مباراة ريال مدريد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يصدر بيانا رسميا للرد على أحداث مواجهة الهلال السوداني

منذ أقل من ساعة

فرمان كارتيرون بعد العودة من أنجولا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تؤرق الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة خوفًا من الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

سب وقذف وتهديد.. "الفجر" يكشف ما جاء في تقرير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ أقل من ساعة

أخر تطورات إصابة أحمد فتحي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

تامر علي لعمرو مصطفى: لو استفزك لحن "نساي" قدم أفضل منه

حسن شاكوش يحيي حفل رأس السنة لصالح إحدى الشركات الخاصة

أحمد عدوية يغني لـ حسن شاكوش: "ربنا يكرمك يا أبو ضحكة عسل" (فيديو)

شاهد.. هدية عمر كمال من الأمارات لـ شاكوش بعد نجاح "كعب الغزال وبنت الجيران"

بعد الترويج له.. حمو بيكا وحسن شاكوش يطرحان مهرجان "يا ابن أمك"

المحلن مدين يتهم أصحاب مهرجان "بنت الجيران" بسرقة لحن أغنية حماقي "حاجة مستخبية"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

03:41 م

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

12:47 م

سب وقذف وتهديد.. "الفجر" يكشف ما جاء في تقرير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

05:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status