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البورصة الأمريكية ترتفع في مستهل التعاملات

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:12 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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صعدت البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، ليقود سهم "نايكي" التعافي بمؤشر داو جونز مع ترقب التطورات فى انتشار فيروس كورونا.

وقرر المركزي الصيني خفض معدلات الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام إلى 2.40 بالمائة، ولمدة 14 يوماً إلى 2.55 بالمائة.

وكانت الأسهم الأمريكية شهدت موجة بيعية في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي أفقدت مؤشر "داو جونز" 600 نقطة من قيمته.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 133 نقطة ليصل إلى مستوى 28389.2 نقطة.

وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 3243.6 نقطة.

وارتفع "ناسداك" بنحو 0.6 % ليسجل 9208.6 نقطة.

وصعد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل مستوي  97.784.
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الكلمات المفتاحية

مؤشر داو جونز فيروس الكورونا سهم نايكي انتشار كورونا البورصة الأمريكية

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