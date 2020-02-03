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سب وقذف وتهديد.. "الفجر" يكشف ما جاء في تقرير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:08 م
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الهلال والاهلي
الهلال والاهلي
وسام محمد
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شهدت مباراة الأهلي والهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، أحداث شغب مثيرة بملعب الجوهرة الزرقاء، أدت إلى توقف المباراة لأكثر من مرة.

 

وتأهل النادي الأهلي إلى دور ربع النهائي بعد التعادل أمام الهلال بهدف لكل فريق، ليتأهل كوصيف للنجم الساحلي التونسي.

 

وقدم النادي الأهلي شكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اعتراضا على ما حدث من قبل جماهير الهلال السوداني.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن الحكم المغربي رضوان جيد الذي أدار مواجهة الأهلي والهلال السوداني، أرسل تقريره عن ما حدث خلال اللقاء إلى الاتحاد الإفريقي " كاف" صباح أمس الأحد.

 

رضوان جيد ذكر في تقريره أنه تعرض للسب لفظا من قبل أحد مسئولي الهلال السوداني وأحد اللاعبين، كما تسللت بعض الجماهير إلى أرضية الملعب.

 

كما دون في تقريره أن مساعده الأول خلال اللقاء تعرض للرشق بالزجاج والتهديد من بعض الجماهير التي تسللت إلي أرضية المعلب، مما جعله يستعين بالأمن.

 

وعقد الاتحاد الإفريقي اجتماعا طارئا بالأمس لبحث ما حدث في مباراة الأهلي والهلال السوداني.

 

وتقدم الهلال السوداني بشكوى رسمية ضد الحكم المغربي رضوان جيد، بداعي أنه تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة.

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ملعب الجوهرة الزرقاء رياضة رضوان الجيد دوري ابطال افريقيا الفجر اخبار الرياضة

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