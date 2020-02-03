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القوات المسلحة تستضيف طلبة معهد معاوني الأمن للتعايش

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:04 م
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القوات المسلحة
القوات المسلحة
كريم وزيري
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استضاف معهد ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة، عددا من طلبة معهد معاوني الأمن التابع لوزارة الداخلية؛ لتنفيذ فترة تعايش، تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الشرطة، وتنفيذًا للتعاون المثمر والبناء بين القوات المسلحة والشرطة المدنية للارتقاء بمستوى الأفراد ونقل وتبادل الخبرات وأساليب التدريب الحديثة.

وحرصت إدارة معهد ضباط الصف المعلمين، على استقبال طلبة معهد معاوني الأمن والترحيب بهم، ونقلت لهم تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأكدت إدارة المعهد، حرص واهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بدعم أواصر الود والاحترام المتبادل بين أفرد القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وبدأت فترة المعايشة بعرض فيلم تسجيلي، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية عن معهد ضباط الصف المعلمين تناول تاريخ نشأة وتطور المعهد وأبرز أساليب التدريب التي ينفذها الطلبة خلال فترة دراستهم، تلاها قيام طلبة معهد معاوني الأمن بجولة تفقدية للتعرف على المنشآت وميادين التدريب بالمعهد.

وتتضمن فترة المعايشة، تنفيذ طوابير لياقة بدنية وطوابير سير وتمارين للدفاع عن النفس لرياضة الكاراتيه والكونغ فو، وكذا تنفيذ عدد من الرمايات باستخدام المقلدات، وشرح عدد من محاضرات التعريف بالعمليات النفسية وحرب المعلومات وحروب الجيل الرابع.

وتهدف المعايشة، إلى تعرف طلبة معهد معاوني الأمن عن قرب على أساليب التدريب القتالي والتأهيل البدني المتبعة بمعهد ضباط الصف المعلمين.

كما تهدف للتواصل الدائم بين أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية خاصة مع تعاظم الدور والمسئولية الواقعة على عاتق رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة باعتبارهم درع وسيف لحماية الجبهة الداخلية وحدود الوطن حرصًا على أمن وسلامة الدولة المصرية.
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الكلمات المفتاحية

معهد معاوني الأمن تعايش القوات المسلحة

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