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جامعة المنصورة تبحث إجراءات مواجهة فيروس كورونا 

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:04 م
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الدكتور اشرف عبدالباسط
الدكتور اشرف عبدالباسط
محمد كشك
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اجتمع الدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالدكتورة  نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب ولفيف من المختصين بالجامعة لبحث الإجراءات التي ستتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا وكيفية تعامل المرضى معه.

وأكد الدكتور محمود المليجي على ضرورة عمل حملات توعوية في كافة الكليات بالجامعة مع تصميم بروشورات وبوسترات خاصة بطرق الإصابة بفيروس كورونا وكيفية التعامل معه في حالة الإصابة وتوزيعها بالجامعة مع نشرها على الموقع الإلكتروني للجامعة وكافة مواقع الكليات.

وأشار “المليجي”  إلى أهمية تنظيم البرنامج التوعوي مع بداية الفصل الدراسي الثاني مع إشراك فريق طلاب المحروسة والفرق الطلابية بالجامعة في عملية التوعية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأشارت الدكتورة نسرين عمر إلى أهمية تنظيم برامج وندوات توعوية بكليات الجامعة مع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من المرض.

وأوصى الاجتماع بعقد اجتماع آخر بشكل عاجل مع ك  المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، مدير مستشفى الطوارئ، وئيس قسم الأمراض الصدرية،  والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تحت إشراف الدكتور أشرف عبدالباسط ريس الجامعة  وذلك لمناقشة خطة مستشفيات الجامعة في التعامل مع فيروس كورونا، بالإضافة إلى تحديد الأماكن المناسبة لعزل المرضى للحد من انتشار الفيروس بالتنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية.
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الكلمات المفتاحية

مصر لمواجهة فيروس كورونا فيروس الكورونا اخبار

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