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كاليفورنيا تؤكد إصابة 3 حالات جديدة بفيروس "كورونا"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:54 م
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بوابة الفجر
هديل هاشم
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تم تأكيد ما لا يقل عن 3 حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقًا لتقرير لوكالة "أسوشييتد برس"، وبذلك يرتفع مجموع الحالات إلى ست حالات.

ووفقًا للوكالة، توجد حالة واحدة في مقاطعة سانتا كلارا واثنتان آخرتان في مقاطعة سان بينيتو.

وذكر مسئولو الصحة الإمريكية، أن مصابة سانتا كلارا امرأة سافرت مؤخرًا إلى مدينة ووهان الصينية، المدينة التي تم فيها التعرف على الفيروس، المرأة وعائلتها حاليا في الحجر الصحي.

وتعتبر تلك الحالة الثانية المبلغ عنها لفيروس كورونا في مقاطعة سانتا كلارا ؛ حيث صرح المسؤولون أنه لا علاقة بها بالحالة الأولى.

وتشمل الحالتان الأخريان في مقاطعة سان بينيتو زوجًا سافر مؤخرًا إلى ووهان أيضًا، حيث أعطى الفيروس لزوجته عند عودته إلى المنزل، ولم يتم نقل أي من المرضى المشاركين في الحالات الثلاث الجديدة إلى المستشفى.

تأتي هذه الحالات بعد أن صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا باعتباره حالة طوارئ للصحة العامة في 30 يناير، في حين تم الإبلاغ عن أكثر من 17000 حالة إصابة بالفيروس في جميع أنحاء العالم.

يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 11 حالة، مع الإبلاغ عن حالات أخرى في تاكوما وشيكاغو.

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كاليفورنيا فيروس الكورونا تفشي فيروس كورونا الصين

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