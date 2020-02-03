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الأهلي يحسم مشاركة جونيور أجاي ضد بيراميدز

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:03 م
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أجاي
أجاي
علي نبوي
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حسم خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف النييجري جونيور أجاي مهاجم الفريق الأحمر من المشاركة في المباراة المقبلة أمام بيراميدز.

وكان أجاي قد تغيب عن مران الأهلي اليوم الاثنين والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقال محمود في تصريحات خاصة :"أجاي تعرض لنزلة برد وشيسارك غدا في مران الفريق الأحمر".

وأضاف :"اللاعب النييجيري سيكون جاهز من الناحية الطبية لمواجهة بيراميدز".

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة جمعهم من الفوز في 12 مباراة متتالية.
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الكلمات المفتاحية

دوري مصري بيراميدز الاهلي وبيراميدز الاهلي اجاي

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