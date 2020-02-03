Advertisements
Advertisements
Advertisements

نكشف موقف رمضان صبحي من المشاركة في مباراة الأهلي وبيراميدز

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:58 م
Advertisements
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
Advertisements
كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر من المشاركة في المباراة المقبلة أمام بيراميدز.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز مساء الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.


وقال طبيب الأهلي في تصريحات خاصة :"من الصعب لحاق رمضان صبحي بمواجهة بيراميدز المقبلة وسيكون بعيدًا عن اللقاء".

وأضاف: "ننتظر عودة اللاعب من أجل فحصه ومعرفة درجة التئام المزق في العضلة الخلفية".

ويغيب رمضان صبحي عن الأهلي منذ شهر ديسمبر الماضي بعد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مران الفريق الأحمر قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي مباراة الاهلي وبيراميدز رمضان صبحي الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

عيب خلقي في جسدها.. مايا دياب تكشف سرا لأول مرة

منذ حوالي 7 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة خوفًا من الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

جوارديولا مهدد بالإقالة قبل مباراة ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 7 ساعات

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان كارتيرون بعد العودة من أنجولا

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة يحطم "ثلاثي" ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

ابنة نجيب الريحاني تٌفجر مفاجأة.. وهذه تفاصيل اخفاء هويتها لمدة 60 عاما

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة تؤرق الأهلي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. صدمة كبيرة تواجه لاسارتي قبل نهاية يومه الأول مع الأهلي

فتحي وأزارو يواصلان التأهيل في الأهلي

الأهلي ينتظر الموقف النهائي لـ"إكرامي" من مباراة المصري

خبر سعيد للأهلي

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

ضربة قوية للنادي الأهلي والسبب رمضان صبحي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

12:47 م

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

10:29 ص

فرمان كارتيرون بعد العودة من أنجولا

02:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status