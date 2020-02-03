نكشف موقف رمضان صبحي من المشاركة في مباراة الأهلي وبيراميدز

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر من المشاركة في المباراة المقبلة أمام بيراميدز.





ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز مساء الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.









وقال طبيب الأهلي في تصريحات خاصة :"من الصعب لحاق رمضان صبحي بمواجهة بيراميدز المقبلة وسيكون بعيدًا عن اللقاء".





وأضاف: "ننتظر عودة اللاعب من أجل فحصه ومعرفة درجة التئام المزق في العضلة الخلفية".



