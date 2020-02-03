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"الوطنية للصحافة" تشكل هيئة لوضع معايير اختيار قيادات المؤسسات القومية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:50 م
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أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة
أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة
ميسون أبو الحسن
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قررت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، تشكيل لجنتين لوضع معايير اختيار القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية، إضافة إلى لجنتين للإشراف العام على انتخابات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.


يرأس لجنة وضع معايير اختيار القيادات الإدارية (رؤساء مجالس الإدارة) للمؤسسات الصحفية القومية الدكتور محمد توفيق عضو الهيئة، ويرأس لجنة وضع معايير اختيار القيادات التحريرية (رؤساء التحرير) الدكتور محمود علم الدين الأستاذ بإعلام القاهرة وعضو الهيئة، على أن تعرض الضوابط على اجتماع الهيئة أوائل الأسبوع القادم لإقرارها.


وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد قررت تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة، برئاسة المستشار عادل بريك عضو الهيئة ونائب أول رئيس مجلس الدولة، وتم تكليف الأستاذ مجدي البدوي عضو الهيئة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر ونائب رئيس اتحاد عمال مصر برئاسة لجنة المتابعة الميدانية للانتخابات، والأستاذ صلاح عبد المنعم خضر رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للصحافة مديراً تنفيذياً لأعمال اللجنة.

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كرم جبر انتخابات الصحف القومية الوطنية للصحافة الفجر

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