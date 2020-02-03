النائب علاء عابد يشيد بجهود السيسي لتطوير العشوائيات

قدم علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للجهود المبذولة في توسيع نطاق تطوير المناطق العشوائية بمختلف ‏المحافظات، لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق غير الآمنة.



وقال في بيان صحفي اليوم الاثنين: إن السيسي أول رئيس يهتم بأحد حقوق الإ نسان، وهو الحق في السكن، وأيضا أول إدارة سياسية تهتم بهذا الملف الشائك .



وأوضح أن مصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به في تطوير العشوائيات والاهتمام بحقوق الإنسان، ومنها الحق في السكن وغيرها من الملفات التي تحرص القيادة السياسية على العمل عليها والاهتمام بها، كما أن تعامل الدولة مع العشوائيات كان هدفه الأساسي الحفاظ على حياة المصريين وتوفير حياة آدمية تليق بأبناء الشعب المصري.