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25 % زيادة في أسعار قطع الغيار الصينية بعد انتشار فيروس كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:18 م
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بوابة الفجر
محمد عصام
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توقع شلبي غالب نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن تشهد أسعار قطع الغيار الصينية ارتفاعات كبيرة خلال الشهور المقبلة خاصة إذا لم تنجح الصين في احتواء انتشار فيروس كورونا.


وتابع" غالب"، خلال تصريحات لـ"الفجر"، أن التجار يمتلكون مخزونات كبيرة من قطع الغيار الصيني، إلا أن هذا لن يمنع ارتفاع الأسعار بنسبة نصل إلى 25% في حالة تعطل الاستيراد من الصين بسب انتشار فيروس كورونا.


وأضاف، أنه بالرغم من أن قطع الغيار الصيني لا تستحوذ على حجم كبير من سوق قطع الغيار في مصر، ولا يقبل عدد كبير من المواطنين على شرائها، إلا أنها تخلق حالة من التوازن في السوق مع قطع الغيار المستوردة من الدول الأوروبية والتركية وتساعد في زيادة التنافسية وبالتالي خفض الأسعار.

 

وأشار "شلبي" ، إلى أن أسعار قطع غيار السيارات شهدت خلال الفترة الماضية تراجعات بنسبة 10% مع هبوط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.


وبلغ إجمالي حجم واردات مصر من قطع غيار واجزاء للسيارات قيمة 362 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2019-2020 مقارنة 444 مليون دولار عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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