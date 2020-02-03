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الرئيس الصيني: مكافحة فيروس كورونا هي المهمة الأكثر أهمية حاليا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:16 م
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الرئيس الصينى
الرئيس الصينى
محمد حسين
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أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغج، اليوم الاثنين، أن مكافحة فيروس كورونا هي المهمة الأكثر أهمية في الوقت الحالي، وفقًا لما ذكر التلفزيون الحكومي في الصين.

 

ونقل التلفزيون عن اجتماع للمكتب السياسي برئاسة "شي" قوله، إن الصين ستشجع البحث العلمي وتطوير العقاقير واللقاحات، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

وأضاف، أن الصين ستحافظ على استقرار الاستهلاك وتسريع بدء مشروعات استثمارية جديدة،موضحًا، أنه سيراقب عن كثب العملية الاقتصادية وسيركز على تأثير تفشي الفيروس الجديد.

 

وكان قد صرح الرئيس الصيني، شي جين بينج، يوم الأربعاء 29 يناير، بأن منع واحتواء فيروس كورونا الجديد لا يزال مهمة شرسة ومعقدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

 

وكان قد قال الرئيس الصيني، للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الزائر، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الثلاثاء 28 يناير، إنه واثق من الفوز في المعركة ضد فيروس كورونا "الشيطان" الذي أودى بحياة 106 أشخاص وانتشر في جميع أنحاء العالم.

 

ونقل التلفزيون الحكومي عن الرئيس الصيني، قوله: "الفيروس شيطان ولا يمكننا السماح للشيطان بالاختباء."، حسبما أوردت وكالة رويترز.

 

وأضاف "شي": "ستعمل الصين على تعزيز التعاون الدولي وترحب بمشاركة منظمة الصحة العالمية في الوقاية من الفيروس ... نعتقد أن منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي سيقدمان تقييمًا هادئًا وموضوعيًا وعقلانيًا، والصين على ثقة من الفوز في المعركة ضد الفيروس."

 

وكان قد صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء 28 يناير، بأنه واثق من قدرة الصين على السيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد واحتوائه، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

 

ووفقًا لبيان نُشر على موقع وزارة الخارجية، في اجتماع مع السلطات في بكين، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه يوافق على تدابير الحكومة الصينية للحد من تفشي المرض حتى الآن، كما أوردت وكالة رويترز.

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فيروس جديد فيروس الكورونا انتشار كورونا الصين الرئيس الصيني

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