Advertisements
Advertisements
Advertisements

"تضامن البرلمان" توافق على المادة الأولى من قانون صندوق ذوي الاحتياجات

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:15 م
Advertisements
اجتماع اللجنة
اجتماع اللجنة
معتز الجمل
Advertisements
وافق ممثلو الحكومة ولجنة التضامن بمجلس النواب، على المادة الأولى من مشروع قانون صندوق دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تضمنت تعريفات حديثة لصندوق دعم ذوي الاحتياجات، ومجلس إدارة الصندوق، ورئيس مجلس إدارته، المُمثل في رئيس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الإدارة الممثل في وزير التضامن، وممثلي ذوي الاحتياجات بالقانون رقم 10 لسنة 2018".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة أهداف مشروع القانون المقدم من الحكومة لوضع كافة المزايا التي تضمن التنمية الاجتماعية لهم.

كما وافقت اللجنة على المادة الثانية، التي تنص على إنشاء صندوق دعم، بالمتابعة من رئيس مجلس الوزراء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قانون صندوق ذوي الاحتياجات صندوق ذوي الاحتياجات ذوي الاحتياجات

أخبار تهمك

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة خوفًا من الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 16 ساعة

نجم برشلونة يحطم "ثلاثي" ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

ابنة نجيب الريحاني تٌفجر مفاجأة.. وهذه تفاصيل اخفاء هويتها لمدة 60 عاما

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ حوالي 4 ساعات

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كاميرات المرور تكشف سر مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

منذ حوالي 14 ساعة

عيب خلقي في جسدها.. مايا دياب تكشف سرا لأول مرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تؤرق الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فرمان كارتيرون بعد العودة من أنجولا

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على تعديل قانون هيئة الشرطة بشأن تشكيل مجلس التأديب

الحكومة توافق على توفيق أوضاع 127 كنيسة

الموافقة على "قانوني الثروة المعدنية والاستثمار".. تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان

"موازنة البرلمان" توافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام "ضريبة الدمغة"

"قوى عاملة البرلمان" توافق على إنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات

المعاشات.. قانون جديد على مكتب الرئيس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

12:47 م

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

10:29 ص

فرمان كارتيرون بعد العودة من أنجولا

02:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status