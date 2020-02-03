الإمارات تخصص ملياري دولار لإقامة مشروعات في موريتانيا

أعلنت الإمارات العربية المتحدة الأحد عن أعلنت الإمارات العربية المتحدة الأحد عن تخصيص ملياري دولار لإقامة مشاريع في موريتانيا، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة إن المبلغ سيتم تخصيصه "لإقامة مشاريع استثمارية و تنموية و قروض ميسرة" في موريتانيا.

وبحسب الوكالة فإن هذه المبادرة تأتي "في إطار العلاقات الأخوية الراسخة" بين البلدين.









وجاء الإعلان عن تخصيص هذا المبلغ بينما يقوم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بزيارة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.





وذكرت الوكالة أنه تم بحث "العلاقات الإماراتية الإفريقية بوجه عام والقضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات.