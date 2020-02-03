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الفنان محمد صبحي: الثقافة والتراث والهوية مثلث بناء الإنسان (صور)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:04 م
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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عقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم، الاثنين 3 فبراير 2020، ندوة بعنوان "الفن وأثره على ثقافة المجتمع"، حاضر فيها الفنان محمد صبحي، وأدارها عضو المركز الإعلامي للأزهر محمود عبدالرحمن.


في بداية الندوة قال الفنان محمد صبحي، إن الفن هو كيف تسمو بالوجدان والعقل والمشاعر، يُقدم لنا الفكر ويخاطب فينا العقل؛ لكي يسمو بالمجتمع والأفراد، مشيرًا إلى أن الفن رسالة ومسؤولية أمام الله وأمام المجتمع والأسرة.


وشدد صبحي على دور التعليم والثقافة والفن في بناء الأمم، وأن الفن قد يهدم أمة أو يبني أمة، لافتًا إلى وجود مثلث يرتقي بالإنسان والأوطان وهو ( الثقافة والتعليم - التراث - الهوية ) فالثقافة والتعليم أمر لازم لبناء الإنسان وثقافته، في حين أن التراث هو الذي يصبغ لونك، أما الهوية فهو ما تعرفه عن نفسك وتحترمه ويحترمه الآخرون.



ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.


ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.
الفنان محمد صبحي: الثقافة والتراث والهوية مثلث بناء الإنسان (صور)
الفنان محمد صبحي: الثقافة والتراث والهوية مثلث بناء الإنسان (صور)
الفنان محمد صبحي: الثقافة والتراث والهوية مثلث بناء الإنسان (صور)
الفنان محمد صبحي: الثقافة والتراث والهوية مثلث بناء الإنسان (صور)
الفنان محمد صبحي: الثقافة والتراث والهوية مثلث بناء الإنسان (صور)
الفنان محمد صبحي: الثقافة والتراث والهوية مثلث بناء الإنسان (صور)
الفنان محمد صبحي: الثقافة والتراث والهوية مثلث بناء الإنسان (صور)
الفنان محمد صبحي: الثقافة والتراث والهوية مثلث بناء الإنسان (صور)
الفنان محمد صبحي: الثقافة والتراث والهوية مثلث بناء الإنسان (صور)
الفنان محمد صبحي: الثقافة والتراث والهوية مثلث بناء الإنسان (صور)
الفنان محمد صبحي: الثقافة والتراث والهوية مثلث بناء الإنسان (صور)
الفنان محمد صبحي: الثقافة والتراث والهوية مثلث بناء الإنسان (صور)
الفنان محمد صبحي: الثقافة والتراث والهوية مثلث بناء الإنسان (صور)
الفنان محمد صبحي: الثقافة والتراث والهوية مثلث بناء الإنسان (صور)
الفنان محمد صبحي: الثقافة والتراث والهوية مثلث بناء الإنسان (صور)
الفنان محمد صبحي: الثقافة والتراث والهوية مثلث بناء الإنسان (صور)
الفنان محمد صبحي: الثقافة والتراث والهوية مثلث بناء الإنسان (صور)
الفنان محمد صبحي: الثقافة والتراث والهوية مثلث بناء الإنسان (صور)
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الكلمات المفتاحية

معرض الكتاب محمد صبحي المسرح المركز الإعلامي للأزهر الفن والمسرح الثقافة

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