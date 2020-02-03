خطأ فادح لترامب على تويتر

أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة نشرها على عبر حسابه على موقع تويتر، ولفتت انتباه رواد موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وذكر ترامب، أن ولاية ميسوري عند تهنئته لولاية كانزاس بعد فوز فريقها كانزاس سيتي تشيفز ببطولة السوبر بول لكرة القدم الأمريكية.

وكتب ترامب تغريدة، قال فيها: "تهانينا إلى رؤساء كانزاس سيتي على مباراة عظيمة وعودةً رائعة من تحت ضغط هائل"، مضيفًا: "نحن فخورون بكم وبولاية ميسوري العظيمة. أنتم أبطال حقيقيون".

وفي وقت سابق، قام ترامب، بانتقاد السيناتور الديموقراطي السابق في ولاية ميسوري كلير مكاسكيل.

ويذكر أن نادي كانزاس سيتي تشيفز، فاز على سان فرانسيسكو فورتي نينرز، يوم الأحد، بمباراة الكأس الرئيسية في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية "NFL" بنتيجة 31-20، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.