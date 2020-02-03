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ويليان يصدم برشلونة بسبب عائلته

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:02 م
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ويليان
ويليان
مصطفي صابر
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كشفت بعض التقارير الصحفية أن النجم البرازيلي ويليان يعطي الأولوية لعقد جديد في تشيلسي حول إمكانية الانضمام إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.

 يحاول ويليان ووكيله الاتفاق على شروط جديدة لتجديد عقده مع تشيلسي نتيجة لعقده الحالي ومن المقرر أن ينتهي في الصيف المقبل.

ومع ذلك ، فإن الأطراف المعنية لم تتوصل بعد إلى نتيجة إيجابية ، مع إبقاء إمكانية فتح صانع الألعاب ستامفورد بريدج في نهاية الحملة.

ووفقًا لـ "ESPN" أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يركز على محاولة إطالة فترة إقامته في تشيلسي.

وأوضح التقرير إن ويليان ، يريد عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع تشيلسي ، وعائلته قد استقروا في عاصمة إنجلترا بعد أن أمضوا ست سنوات ونصف في النادي.

سبق للمدرب فرانك لامبارد أن طالب نادي تشيلسي بالتوصل إلى حل وسط مع ويلييان لثباته في تشكيلة الفريق.
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