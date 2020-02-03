خام برنت يتراجع إلى أقل مستوياته اليوم الاثنين

تراجعت أسعار خام برنت اليوم إلى أقل مستوياتها فيما يزيد على عام نتيجة المخاوف من تراجع الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم في أعقاب تفشي فيروس تاجي هناك.









وتعطلت سلاسل الإمدادات في ثاني أكبر اقتصاد ومستهلك للوقود في العالم مما دفع سينوبك أكبر شركة تكرير في الصين لخفض الإنتاج نحو 12 في المائة الشهر الجاري. وسجل خام برنت 56.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش منخفضا 18 سنتا بما يعادل 0.3 في المائة. وانخفضت الأسعار بما يصل إلى 2.1 في المائة مسجلة 55.42 دولار في وقت سابق وهو أقل مستوى منذ الرابع من يناير 2019.





وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات إلى 51.66 دولار للبرميل بعدما سجل أقل مستوى للجلسة عند 50.42 دولار بانخفاض 2.2 في المائة وهو أقل سعر منذ 14 يناير 2019. وقد تقدم منظمة أوبك وحلفاؤها موعد الاجتماع المقرر في مارس ليصبح فبراير من أجل مناقشة أثر تفشى الفيروس على الطلب.







