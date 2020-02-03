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الصحة العالمية تناشد بالابتعاد عن الحيوانات البرية لتجنب الإصابة بكورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:51 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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حذر الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، من تقارب الإنسان مع الحيوانات في نفس البيئة، والذي يؤدي لتحورات في الفيروسات، وانتاج سلالات جديدة منها، مناشدًا بالابتعاد عن الحيوانات البرية الحية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن فيروس كورونا ينتشر عن طريق الكحة والرذاذ، ومن أهم إجراءات الوقاية غسل اليدين بشكل دائم ومستمر، مع اتباع برتوكول العطس في المنديل.

وأوضح "جبور"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن أعراض الكورونا تشبه إلى حد كبير أعراض الأنفلونزا التي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة والكحة الجافة وضيق التنفس، ومن الممكن أن تتطور لالتهاب رئوي حاد، وفشل بعض الأعضاء مثل الفشل الكلوي، وقد تؤدي للوفاة حال عدم علاج أعراضها وخاصة لكباء السن والنساء الحوامل، وأصحاب قلة المناعة وصغار السن.

وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن هناك 14 ألف و300 حالة إصابة، مع أكثر من 300 حالة وفاة بفيروس كورنا على مستوى العالم، مشددًا على أنه لا داعي للهلع الموجود من فيروس كورونا طالما هناك التزام باللوائح الصحية الدولية، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة في مصر حتى الآن بفيروس كورونا، و5 حالات فقط تم تسجيلها في الإمارات.
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