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تسلا 3 من بين السيارات الأكثر مبيعا في أوروبا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:52 م
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تسلا 3
تسلا 3
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كالعادة كانت سيارة فولكس واجن جولف ورينو كليو من أكثر الموديلات مبيعًا في أوروبا في شهر ديسمبر من العام الماضي، ولكن كانت هناك مفاجأة كبيرة، حيث احتلت السيارة الكهربائية Tesla 3 المرتبة الثالثة في قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في أوروبا.

حيث باعت تسلا 22.041 سيارة Tesla 3 في أوروبا خلال شهر ديسمبر من عام 2019، ووفقا لباحثين في سوق JATO Dynamics، تم بيع 7912 سيارة Tesla 3 فقط في شهر نوفمبر من نفس العام.

وكانت قد أعلنت تسلا عن بناء مصنع لخدمة أوروبا بالقرب من برلين.

قالت JATO Dynamics في تقرير لها، إن السيارات الكهربائية حصلت على حصة سوقية تبلغ 11 في المئة خلال الشهر، وهي أعلى نسبة في أوروبا.


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سياراة كهربائية تسلا 3 السيارات الأكثر مبيعًا اخبار السيارات أوروبا Tesla 3

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