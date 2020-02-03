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أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الإثنين (فيديو)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:57 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب علي النحو الآتي: حيث سجل عيار "24" 794 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "21" 694 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" 594 جنيهًا للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 5552 جنيهًا.

بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي النحو الآتي: سجل الدولار الأمريكي 15.83 للبيع، 15.73 للشراء، وسجل اليورو 17.46 للبيع، و17.34 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 20.70 للبيع، 20.58 للشراء، وسجل الين الياباني "100" 14.49 للبيع، و14.40 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.30 للبيع، و16.19 للشراء.

وارتفع الذهب لأعلي مستوي في سبعة أعوام مع إقبال المستثمرين علي المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بينما تجاوز البلاديوم مستوي الألفي دولار ليسجل ذروة قياسية.
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العملات الذهب الدولار اﻻسعار

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