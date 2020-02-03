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ارتفاع الأسهم الأوروبية مدفوعة بالخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:29 م
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بوابة الفجر
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شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاع طفيف اليوم الاثنين، وسط ارتياح المستثمرين بعد خروج بريطانيا أخيرا من الاتحاد الأوروبي، لكن المخاوف من تفشي الفيروس التاجي الصيني نالت من الحماس، حيث صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي نحو 0.3%.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا يوم الجمعة، منهية سنوات من عدم التيقن المالي والسياسي، وزاد مؤشر الأسهم القيادية البريطانية 0.2%.

لكن التداعيات الاقتصادية المتوقعة لتفشي فيروس الصين كبحت الشراء، لاسيما مع انهيار مؤشرات الأسهم الصينية عند الفتح اليوم بعد عطلة طويلة.

وكان مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي هو الأفضل أداء بصعوده نحو 0.9%.

 

 
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