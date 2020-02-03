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أسقف الشباب يشارك في لقاء "على هذه الصخرة أبني كنيستي"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:33 م
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اللقاء
اللقاء
ماريان عيد
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زار نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى، أسقف الشباب، صباح اليوم، ديوان مطرانية مغاغة والعدوة، وكان في استقباله، نيافة الحبر الجليل الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة.

وشارك الأنبا موسى، في اللقاء الروحي الذي تنظمه الإيبارشية بعنوان "على هذه الصخرة أبني كنيستي"، وترأس القداس الإلهي، وألقى المحاضرة.

ومن المقرر أن يلقي القس أنجيلوس توفيق، محاضرة أخرى، ويختتم اليوم بمحاضرة القس بافلي موريس.

كما شارك أمس نيافة الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط البلد، في اللقاء الروحي أيضا، وألقى محاضرة للشعب.

بينما ألقى الأنبا أغاثون، محاضرة بعنوان "لا خلاص خارج الكنيسة"، وأيضا شارك القس يوسف سمير، كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بالظاهر، في اللقاء بمحاضرة.

وقدم نيافة الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، الشكر للأباء الأساقفة الأجلاء والأباء الكهنة والمكرسات والخدام لجهودهم في تنظيم وإقامة اللقاء الروحي، الذي يستهدف الأباء الكهنة وقطاعات الخدام والخريجين وطلاب الجامعة وشباب مرحلة ثانوي.
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الكلمات المفتاحية

لقاء روحي الكنيست أسقف الشباب

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