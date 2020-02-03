مصرع 3 أشخاص وإصابة 16 أخرين في حادث بأسوان

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 16 أخرين في حادث تصادم أتوبيس سوداني وسيارة ملاكي بالمدخل الجنوبي الغربي لقرية غرب أسوان.





البداية كانت بتلقي مديرأمن اسوان، إخطار من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابين ووفيات.





على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين من الفحص والمعاينة الأولية لرجال المباحث والإسعاف، مصرع كلا من: "عبد الرازق أيوب عبد الرازق، 25 سنه، مصاب باشتباه نزيف في المخ، وحسن عمر حسن، 24 سنه، مصاب بنزيف داخلي في المخ، و محمد تبعي إسماعيل، 13 سنة، مصاب بجروح وكسور متفرقة بالجسم"





تم نقل الجثث لمشرحة أسوان العمومية، وتحرر0 عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.