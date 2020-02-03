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الداخلية تنجح في ضبط أخطر تجار المخدرات ببولاق الدكرور

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:29 م
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المتهم
المتهم
إيمان عبد العاطي
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نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في إسقاط واحد من أخطر تجار المخدرات بمنطقة بولاق الدكرور، وبحوزته 50 طربة حشيش، وأسلحة نارية وبيضاء، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأكدت تحريات ومعلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور - وفقا لبيان وزارة الداخلية - قيام عاطل، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 4 قضايا "مخدرات، تبديد، ضرب"، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تردده على دائرة القسم، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، 2 طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، سلاح أبيض، هاتف محمول، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائه، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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الكلمات المفتاحية

تجار المخدرات بولاق الدكرور الإدارة العامة لمباحث الجيزة 50 طربة حشيش

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