3 عروض لشريف إكرامي.. اعرف الوجهة الأقرب

تلقى شريف إكرامي حارس مرمى نادي الأهلي 3 عروض من أندية محلية أبرزها بيراميدز والجونة للتعاقد معه بنهاية الموسم الكروي الحالي.

ويرفض شريف إكرامي اللعب في الدوري المصري بعد رحيله عن الأهلي لكن في حالة عدم وصول عرض خارجي مناسب فإن الوجهة تميل إلى فريق الجونة لقوة العلاقات مع مسئوليه هناك.

وأصدر شريف إكرامى بيانًا على تويتر أعلن فيه الرحيل وقال من خلال: ":في البداية أود أن أشكر مسئولي النادي الأهلي سواءً كانت رغبتهم استمراري داخل الفريق أم لا و كل التوفيق لهم في ما هو قادم، شكراً جزيلا لكل مدرب حراس مرمي ومدير فني تعاملت معه، فكل منكم كان له بصمه استفدت منها خلال مشواري داخل جدران النادي.. لم أكن أنوي مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي الأهلي، لكن في نفس الوقت حاولت جاهدا السيطرة، على رغبتى فى التواجد داخل الملعب، فترة ليست بالقصيرة دامت أكثر من عامين شهد فيهم الجميع باحترافي والتزامي الكامل، مطبقاً كل ما تعلمته من مبادئ ونظام وسلوك طوال مسيرتي داخل النادي".

وأضاف إكرامي: "صراع معنوي شديد أجبرني على ضرورة اتخاذ القرار الأصعب، فهو النادي الذي بداخلي ذكرى جميلة في كل ركن من أركانه، والفريق الذي لم أتخيل أن أحمى عرينا آخر سواه، فالقرار كان عبئا نفسيا ثقيلا ولكن ترك مركزي بلا أزمات فنية واستقرار الفريق وموقف الإدارة كلها عوامل أعانتنى كثيرا على اتخاذ القرار".