تايوان تواجه حظر الطيران وتأخير في تحديثات فيروس كورونا

تواجه تايوان، المرفوضة من خارج منظمة الصحة العالمية، مشكلة مزدوجة في مكافحة تهديد فيروس كورونا الجديد، حيث يتم تضمينها كمنطقة عالية الخطورة كجزء من الصين ولكنها غير قادر على الحصول على معلومات مباشرة عن الفيروس.





ومع حدة الفيروس، تقول تايوان، إن هذه السياسة تعني أنها أصبحت أضرارًا جانبية. يوجد بها 10 حالات فقط من الفيروس التاجي مقارنة بأكثر من 17 ألف حالة في الصين، لكن منظمة الصحة العالمية تتعامل معها وكأنها جزء من الصين، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





ظهرت العواقب في نهاية الأسبوع عندما قالت تايوان، إن أكبر شركة طيران لها، تشاينا إيرلاينز (2610.TW)، قد أُدرجت في الحظر الإيطالي على الرحلات الجوية من الصين لأن منظمة الصحة العالمية أدرجت تايوان بأنها تحت حكم الصين، حيث نشأ الفيروس، كجزء من زيادة منطقة الخطر.





وقال بوب تشن، رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الخارجية التايوانية، إنه تقدم بشكوى متكررة لمنظمة الصحة العالمية.





وأضاف يوم الاحد: "لكن حتى الآن كان موقف أمانة منظمة الصحة العالمية متشددًا للغاية. من الواضح للغاية أنه تحت ضغط الصين لا يمكنهم إظهار المرونة".





وأوضح "تشن": "ومع ذلك، فإن منظمة الصحة العالمية، بينما لا تزال تدرج تايوان كجزء من الصين، تشير إليها الآن باسم تايبيه، بدلاً من تايوان، الصين، كما فعلت في تقارير الحالة الأولية".





وتابع: "أنه تغيير بسيط، لكنه من وجهة نظرنا ما زال بعيدًا عن الحد الكافي. المشكلة الأكبر هي أنهم ما زالوا يضعوننا تحت الصين".





تم رفض تايوان من عضوية معظم الهيئات الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، بسبب اعتراضات الصين، التي تعتبر الجزيرة مقاطعة صينية لا يحق لها المشاركة إلا إذا قبلت أنها جزء من الصين، وهو أمر لن تفعله حكومة تايوان الديمقراطية.





لطالما اشتكت تايوان من استخفاف الصين بها على الساحة الدولية وإجبار الحكومات والشركات الأجنبية على الإشارة إليها كجزء من الصين.



