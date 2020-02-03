بفضل ميسي.. انسو فاتي يدخل تاريخ الدوري الإسباني

تمكن الموهوب ​انسو فاتي​ لاعب ​برشلونة​ الاسباني من تسجيل هدفين في ​ليفانتي​ وكانت من صناعة ليونيل ميسي خلال المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ 22 من الليجا.





وبات الشاب فاتي أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل ثنائية في مباراة واحدة بالليجا الإسبانية.









يبلغ فاتي من العمر 17 عامًا و94 يومًا وهو أقل من حامل الرقم السابق خوانمي خيمينيز الذي سجله مع ريال سرقسطة في ايلول 2010 بعمر 17 عامًا و115 يومًا.





يذكر أن انسو فاتي كان قد أحرز ثلاثة أهداف قبل ثنائيته امام ليفانتي لبرشلونة في كل البطولات خلال 18 مشاركة له مع الفريق الكتالوني.