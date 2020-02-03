رئيس أساقفة سبسطية: صفقة القرن مرفوضة وتكريس للاحتلال

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: إن هناك حالة إجماع فلسطيني على رفض صفقة القرن المشؤومة، والتي هي في الواقع خطة احتلالية رسمها نتنياهو وفريقه بغلاف أمريكي.



وأضاف "حنا" في تصريحات اليوم، خلال استقباله وفدا إعلاميا ألمانيًا، أن الفلسطينيين أعلنوا جميعا رفضهم مشروع السلام الأمريكي "الكاذب" -على حد قوله- والذي هو في واقعه تكريس للاحتلال والظلم والقمع والاستبداد الممارس بحق شعبنا الفلسطيني.



وتابع أن ما تسمى بصفقة القرن، مرفوضة من قبل شعبنا ولا مكان لها في أرضنا المقدسة، ونتمنى من أبناء أمتنا العربية ألا يتعاطوا معها.



وأوضح أننا نطالب الأحرار في عالمنا كافة، بضرورة رفض مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب " الاستعماري العنصري" -على حد وصفه- والذي يهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية بشكل كلي وشطب وجود فلسطين من على الخارطة، والنيل من إرادة وعزيمة ومعنويات شعبنا الفلسطيني.

