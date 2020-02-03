Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسؤول يمني: حزب الإصلاح يدمر عقيدة الجيش

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:06 ص
Advertisements
حزب الإصلاح
حزب الإصلاح
وكالات
Advertisements

قال مستشار وزير الإعلام اليمني فهد الشرفي، إن حزب الإصلاح اليمني، يدمر العقيدة القتالية لأفرادهم المنتمين للجيش.

                                           

وأضاف الشرفي، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية، أن حزب الإصلاح عمل وخلال ثلاث سنوات على نزع العداء لجماعة الحوثي لدى أفراده في الجيش وشحنه بدلاً عن ذلك بالعداء للإمارات والجنوب وطارق عفاش.

 

وتابع: هذا التدمير للعقيدة القتالية للمقاتل المحسوب على الإصلاح ذراع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن تسبب في انهيار جبهة نهم شرقي صنعاء.

 

وكان الشرفي قد اتهم، أفراد الإصلاح في الجيش بارتكاب فساد مالي وقال: "هناك خلل مالي وإداري، لكن ومعنوي ونفسي أيضاً"، وشدد على دراسة "أسباب نكسة" الجيش الوطني في جبهة نهم "بلا مكابرة".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

عقيدة الجيش حزب الإصلاح اليمني اليمن الحوثيين

أخبار تهمك

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ يوم

عاجل .. المخرج خالد جلال ينفي خبر تعرضه لأزمة قلبية

منذ 37 دقيقة

سخرية مايكل أوين من محمد صلاح بعد اقترابه لتحطيم رقمه

منذ ساعتين

نجم الأهلي يتحدث عن أمنية الخطيب التي لم تتحقق في مباراة الهلال

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة نجمي الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عيب خلقي في جسدها.. مايا دياب تكشف سرا لأول مرة

منذ ساعتين

عاجل.. كاميرات المرور تكشف سر مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب مرواغة مهارية نيمار يحصل على بطاقة صفراء (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 12 ساعة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ ساعة و 12 دقيقة

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

الآن

موضوعات متعلقة

قطر تعيق انتصارات الشرعية بالساحل اليمني الغربي

تركيا تتخلى عن الجماعة.. إخوان اليمن يتقاربون مع الحوثيين بـ"التقية السياسية"

انتهازية الإصلاح تقوي الانقلاب الحوثي وتؤخّر الحسم باليمن

محللون يكشفون هدف قطر وراء دعم حزب الإصلاح بالأسلحة في عدن

مراقبون: الحوثي والإصلاح خطرٌ يهدد حاضر اليمن ومستقبله

سيطرة الإصلاح على معسكرات الشرعية يؤخر الحسم العسكري في تعز

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

10:29 ص

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

08:51 ص

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

08:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status