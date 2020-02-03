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استرداد 61 ألف متر أملاك دولة بالقاهرة خلال الموجة الـ15

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:04 ص
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محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العاصمة تمكنت من استرداد 61080 مترا مربعا، بأحياء الخليفة والزاوية والموسكي، في اليوم الأول، من انطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة "حق الشعب".

وقال المحافظ: إن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بسرعة استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها، بالتعاون والتنسيق بين قوات إنفاذ القانون والشرطة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن ملف إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، يأتي في مقدمة أولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية، من أجل عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع من دون تمييز.

وأوضح المحافظ، أن الموجه الـ15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين وما زالت متعدية على أراضي الدولة، والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرت لجنة التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، وحالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.

وأشار المحافظ، إلى أن لجان تقنين الأراضي المشكلة على مستوى المحافظة، تعمل على قدم وساق للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقاً للقانون، مؤكدًا تقديم التسهيلات كافة؛ للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن يؤدي إلى تعطيل التقنين وعدم تحصيل مستحقات الدولة.
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الكلمات المفتاحية

محافظ القاهرة الموجة الـ15 التعديات إزالة التعديات

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