طريقة تحضير بان كيك بالجبن والتفاح

المقادير

- للتفَّاح المقلي :

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

التفاح : 6 حبات (كبير الحجم / حلو المذاق، مُقشَّرًا ومنزوع الأنوية، ومُقطَّعًا إلى أصابع سميكة بسمك ربع بوصة)

السكر البني : كوب

عصير الليمون : ملعقة كبيرة ونصف

القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

هيل : ثمن ملعقة صغيرة (مطحون)

مستخلص الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- لعجينة البان كيك السائلة :

دقيق : 2 كوب (مُتعدِّد الاستعمالات)

سكر : ملعقة كبيرة

مسحوق الخبز : 2 ملعقة صغيرة

جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

البيض : 2 حبة (كبير الحجم)

الزبدة : ملعقة كبيرة

مستخلص الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

جبن الشيدر : كوب ونصف (شرائح / ذات الطعم المركَّز)





طريقة التحضير

لتجهيز التفَّاح: تُسخَّن الزبدة في مقلاة كبيرة للغاية، على حرارة متوسِّطة، فتُضاف شرائح التفَّاح إليها، وتُطهى من ثماني دقائق إلى عشر منها، مع التحريك من حين لآخر، حتَّى يصبح التفَّاح طريًّا. ثمَّ، يُضاف السكَّر البني وعصير الليمون والقرفة والهيل، مع التحريك، حتَّى يُصبح التفَّاح أكثر طراوةً وسائل القوام، أي من دقيقتين إلى ثلاث منها. تُضاف الفانيليا. ويرفع الخليط عن النار.





للفطائر: يُضاف إلى الخلَّاط الكهربائي، كلٌّ من الدقيق والسكَّر ومسحوق الخبز وجوزة الطيب والملح. تُضرب المكوِّنات المذكورة على سرعة متوسِّطة، حتَّى تختلط جيِّدًا.





يُخفق البيض بعد كسره بوساطة الشوكة، في وعاء متوسِّط الحجم. ثمَّ تُضاف الزبدة والفانيليا إليه، مع الاستمرار في التقليب، حتَّى يصبح هذا الخليط متجانسًا.





يُشكَّل فراغ وسط المُكوِّنات الجافَّة، ويُضاف خليط البيض إليه، مع الاستمرار في التقليب برفق، ومن دون مبالغة، تلافيًا لئلَّا تتحوَّل الفطائر إلى صلبة ومطَّاطية. يُترك الخليط ليرتاح، وذلك لعشر دقائق.





تُسخَّن مقلاة غير لاصقة على حرارة متوسِّطة إلى منخفضة، ثمَّ تطلى المقلاة الساخنة بقليل من الزبدة، مع التخلُّص من أي فائض من الزبدة باستخدام المنشفة الورقيَّة.





يوضع مقدار ثلث الكوب الصغير من خليط الفطائر في المقلاة، مع إيداع نحو بوصة تقريبًا بين كلٍّ فطيرة وأخرى. ويوزَّع كلٌّ منها برفق في حركة دائرية مقدارها 4 بوصات باستخدام ظهر الملعقة أو الكوب، وتُطهى حتى تظهر فقَّاعات صغيرة على السطح. بعد نحو دقيقتين، تُقلَّب الفطائر بعناية لطهيها من الجانب الآخر، وذلك حتَّى يصبح لونها بنيًّا ذهبيًّا، وننتظر حوالي دقيقتين إضافيتين.





طريقة التقديم: تُقدَّم الفطائر ساخنة، مع التفاح والجبن الدافئين بين طبقاتها. وتزيَّن بالـ"بلوبيري".