Tamwin (من هنا) | تحديث بطاقات التموين عبر رابط موقع دعم مصر الالكتروني 2020 وطرق تقديم تظلمات الحذف | وزارة التموين





ازداد في الفترة الاخيرة البحث من قبل المواطنين عن رابط موقع دعم مصر الإلكتروني Tamwin لتحديث بطاقات التموين، وذلك لتقديم التظلمات على الحذف من بطاقات التموين حتى يمكن صرف المستحقات التموينية من وزارة التموين المصرية عبر بطاقات التموين الموزعة على الفئات المستحقة.









وننشر لكم متابعينا رابط موقع دعم مصر الإلكتروني Tamwin حتى يتمكن جميع المصريين من الدخول عليه وتحديث بيانات بطاقات التموين حتى لا يتعرضوا لوقف البطاقة أو حذف المستفيدين.





رابط موقع دعم مصر الإلكتروني Tamwin

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية " Tamwin" من خلال رابط موقع دعم مصر الإلكروني خدمات تحديث بيانات بطاقات التموين والتظلم من حذف الأفراد وعدد آخر من الخدمات المرتبطة بهذا الأمر، وذلك تيسيرًا على المواطنين بدلًا من الذهاب إلى مديريات التموين بمحافظات مصر.









Tamwin لتحديث بيانات بطاقات التموين، يمكنك اضغط على الرابط التالي ( وللدخول على موقع دعم مصر الإلكتورنيلتحديث بيانات بطاقات التموين، يمكنك اضغط على الرابط التالي ( اضغط هنا ).





فتح باب التظلمات على بطاقات التموين

وفتحت وزارة التموين المصرية Tamwin باب التظلمات على بطاقات التموين في نهاية العام الماضي 2019 وذلك 165 يومًا، وفي جميع طلبات التظلم المقدمة من المواطنين ومن يثبت له الحق في العودة إلى البطاقة يتم إدراجه ضمن بيانات المستفيدين على الفور.









وسيتم صرف سلع بقيمة 50 جنيهًا للفرد المقيد على البطاقة بحد أقصى 4 أفراد، في حين يتم صرف سلع بقيمة 25 جنيهًا فقط للشخص الخامس فأكثر المقيد على بطاقة التموين، مع صرف خبز مدعم بمعدل 5 أرغفة يوميًا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية وبسعر 5 قروش للرغيف.