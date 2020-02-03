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Tamwin (من هنا) | تحديث بطاقات التموين عبر رابط موقع دعم مصر الالكتروني 2020 وطرق تقديم تظلمات الحذف | وزارة التموين
الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:06 ص
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Tamwin (من هنا) | تحديث بطاقات التموين عبر رابط موقع دعم مصر الالكتروني 2020 وطرق تقديم تظلمات الحذف | وزارة التموين
ازداد في الفترة الاخيرة البحث من قبل المواطنين عن رابط موقع دعم مصر الإلكتروني Tamwin لتحديث بطاقات التموين، وذلك لتقديم التظلمات على الحذف من بطاقات التموين حتى يمكن صرف المستحقات التموينية من وزارة التموين المصرية عبر بطاقات التموين الموزعة على الفئات المستحقة.
رابط موقع دعم مصر 2020 لتقديم تظلمات بطاقة التموين Tamwin وتحديث بيانات بطاقات التموين التسجيل رقم الهاتف المحمول NOW وزارة التموين
وننشر لكم متابعينا رابط موقع دعم مصر الإلكتروني Tamwin حتى يتمكن جميع المصريين من الدخول عليه وتحديث بيانات بطاقات التموين حتى لا يتعرضوا لوقف البطاقة أو حذف المستفيدين.
رابط موقع دعم مصر الإلكتروني Tamwin
وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية "Tamwin" من خلال رابط موقع دعم مصر الإلكروني خدمات تحديث بيانات بطاقات التموين والتظلم من حذف الأفراد وعدد آخر من الخدمات المرتبطة بهذا الأمر، وذلك تيسيرًا على المواطنين بدلًا من الذهاب إلى مديريات التموين بمحافظات مصر.
(سجل من هنا) | تحديث بطاقتك التموينية وإضافة رقم الهاتف الخاص بك عبر رباط موقع دعم مصر 2020 وزارة التموين Tamwin
وللدخول على موقع دعم مصر الإلكتورني Tamwin لتحديث بيانات بطاقات التموين، يمكنك اضغط على الرابط التالي (اضغط هنا).
فتح باب التظلمات على بطاقات التموين
وفتحت وزارة التموين المصرية Tamwin باب التظلمات على بطاقات التموين في نهاية العام الماضي 2019 وذلك 165 يومًا، وفي جميع طلبات التظلم المقدمة من المواطنين ومن يثبت له الحق في العودة إلى البطاقة يتم إدراجه ضمن بيانات المستفيدين على الفور.
موقع دعم مصر 2020 | حدث بيانات بطاقة التموين الخاصة بك عبر رابط دعم مصر Daam masr وتسجيل رقم الهاتف (اضغط هنا) وزارة التموين Tamwin
وسيتم صرف سلع بقيمة 50 جنيهًا للفرد المقيد على البطاقة بحد أقصى 4 أفراد، في حين يتم صرف سلع بقيمة 25 جنيهًا فقط للشخص الخامس فأكثر المقيد على بطاقة التموين، مع صرف خبز مدعم بمعدل 5 أرغفة يوميًا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية وبسعر 5 قروش للرغيف.
Tamwin (من هنا) | تحديث بطاقات التموين عبر رابط موقع دعم مصر الالكتروني 2020 وطرق تقديم تظلمات الحذف | وزارة التموين
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