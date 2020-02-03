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مقصلة جوارديولا.. 7 لاعبين يرحلون عن مانشستر سيتي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:05 ص
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جوارديولا
جوارديولا
مصطفي صابر
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كشفت بعض التقارير الصحفية  اليوم الإثين ان ​بيب جوارديولا​ المدير الفني لـ ​مانشستر سيتي​، مستعد للتخلي عن عدد كبير من اللاعبين في الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية إنه سيتم اتخاذ قرار بشأن كل من ​جون ستونز​ و​بنيامين ميندي​ و​ليروي ساني​ وغابرييل جيسو وجوا كانسيلو ونيكولا أوتامندي، اللاعبون الذين كلفوا السيتي250 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن مانشستر سيتي سيخسر أيضاً ​ديفيد سيلفا​ و​برافو​ بسبب انتهاء عقديهما، بينما يأمل في أن يوقع ​لايبزيج​ عقداً مع أنجيلينو بعدما انتقل اليه على سبيل الاعارة.

وسيقوم مانشستر سيتي بابرام خمس تعاقدات جديدة على الأقل ، حيث من المحتمل أن يحصل خريجو أكاديمية الفريق فيل فودن واريك غارسيا وتيلور هاروود وتومي دويل على وقت أكثر للعب.

واضافت الصحيفة ان الإسباني جوارديولا يعلم أن التراجع حتى الآن خلف فريق ​ليفربول ، أظهر أن فريقه يحتاج إلى إعادة تجديد اسعتداداً للموسم المقبل.
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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ليفربول ضد ساوثهامبتون ليفربول جوارديولا

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