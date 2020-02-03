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المفتي يتوجه إلى كرواتيا للمشاركة في مؤتمر "الأخوة الإنسانية"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:57 ص
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مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمود الجلاد
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توجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، صباح اليوم الاثنين، إلى جمهورية كرواتيا؛ للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي: "الأخوة الإنسانية لتعزيز الأمن والسلام" الذي ستبدأ أعماله غدًا الثلاثاء في العاصمة الكرواتية "زغرب" ويستمر على مدار يومين.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان صحفي، أن شوقي سيلقي كلمة رئيسة في المؤتمر أمام السيدة كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة كرواتيا التي ترعى المؤتمر الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع المشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا.

ويأتي هذا المؤتمر انطلاقًا من المعاني الإيجابية للمشتركات الدينية والإنسانية، وما أرسته من المبادئ الرئيسة لتحقيق السلم الاجتماعي، وتعزيز العيش المشترك، وبناء جسور الأخوة والوئام الإنساني.

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الكلمات المفتاحية

مفتي الجمهورية كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة كرواتيا زغرب دار الإفتاء المصرية جمهورية كرواتيا الدكتور شوقي علام الأخوة الإنسانية

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