الأرصاد: الطقس في مصر من أجمل أجواء المنطقة العربية



وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، إلى أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، حيث يعتبر الطقس في مصر من أجمل الأجواء في المنطقة العربية.



وحذر وكيل مركز التحاليل والتبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، من برودة الطقس في الساعات المتأخرة من الليل، مشددا على ضرورة ارتداء المللاابس الثقيلة، منوها بأن نتيجة الاستقرار في حالة الطقس تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر.



قال الدكتور محمود شاهين، وكيل مركز التحاليل والتبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في حالة الطقس منذ أكثر من 10 أيام على أغلب مدن ومحافظاات الجمهورية.