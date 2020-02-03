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أسعار العملات اليوم الاثنين 3-2-2020 في البنوك المصرية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:55 ص
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اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
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أسعار العملات اليوم 
حافظت أسعار العملات اليوم الأحد 2-2-2020 على استقرارها في البنوك العاملة في مصر، وننشر فيما يلي آخر تحديثات أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في البنوك، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

 أسعار الدولار اليوم 
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.
 سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.
 
أسعار العملات الأجنبية اليوم 
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرية 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم أمام الجنيه المصرى اليوم نحو 20.55 جنيه للشراء، 20.75 جنيه للبيع.

 أسعار العملات العربية اليوم 
سجل سعر الريال السعودى اليوم نحو سعر الريال 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم نحو 51.60 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.
   

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