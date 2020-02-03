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جامعة حلوان تشارك في فعاليات الملتقى الرياضي للطلاب الوافدين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:05 ص
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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تشارك جامعة حلوان في الملتقى الرياضي للطلاب الوافدين، الذي يقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في رحاب جامعة قناة السويس خلال الفترة من ١: ٤ فبراير ٢٠٢٠، بدعم الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب الوافدين بالجامعة.

ينافس الوفد الطلابي في مجموعة من المسابقات الرياضية منها: السباحة 100 متر و200 متر، وكرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة والعدو لمسافة 100 متر و400 متر، فضلا عن المارثون وسباق الدراجات.

واستطاع وفد جامعة حلوان من الطلاب المشاركين تحقيق مراكز متميزة، حيث حصل الطالب دبول جاتد كونج - كلية التمريض على المركز الأول في السباحة 100 متر، وفاز الطالب نيلسون بيتر اوقاك - كلية التجارة وإدارة الأعمال بالمركز الأول عدو 400 متر، وحصلت الطالبة صباح صابر - كلية الحقوق على المركز الثالث عدو 100 متر، وفازت الطالبة اية عارف حسن - كلية الطب بالمركز الرابع عدو 400 متر، وحقق الطالب إبراهيم عبد الرحمن عمر المركز الرابع سباحة 50 متر.

وعلى هامش الملتقى قام وفد جامعة حلوان والطلاب والطالبات الوافدين بزيارة المارينا وهيئة قناة السويس الجديدة.
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الكلمات المفتاحية

ملتقى رياضي الفجر الطلاب الوافدين الجامعات التعليم

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