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أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:51 ص
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أحمد مرتضى منصور
أحمد مرتضى منصور
مصطفي صابر
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صرح عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أحمد مرتضى، إن الفريق لا مانع لديه للعب السوبر الإفريقي ، ولكن بشرط وحيد وهو تأمين بعثة اللاعبين فى قطر، للموافقة على السفر والمشاركة فى المباراة وتأمين البعثة هو مسؤولية الاتحاد الإفريقى لكرة القدم.


ومن خلال تصريحات لقناة "ON SPORT" الرياضية قال أحمد مرتضى:  طالبنا الاتحاد الإفريقى لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد بتحمل مسؤولية تأمين بعثة الزمالك فى قطر، خلال مباراة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى، وأنه لابد من المساواة مثل الأهلى حيث تم القبض على الشخص الذى هدد الفريق الأحمر قبل التوجه إلى السودان.


ومن جانبه قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان مقررا له اليوم الإثنين ليقام غدا الثلاثاء، فى الـ 11 صباحا بمقر النادى، ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا فى العاشرة صباح الثلاثاء قبل المؤتمر الصحفى.

وتم تحديد موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجى ، يوم 14 من شهر فبراير الجارى، على ملعب نادى الغرافة القطرى، والذى يشارك به الزمالك بصفته بطلاً للكونفدرالية والترجى التونسى دورى أبطال إفريقيا.
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